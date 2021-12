Ein schweres Beben hat am Dienstag den Osten Indonesiens erschüttert. Menschen rannten aus Angst vor einstürzenden Gebäuden auf die Straßen. Bei dem Erdstoß der Stärke 7,4 entstanden jedoch nur geringe Schäden, wie die Behörden mitteilten. Lediglich eine Person sei verletzt worden. Trotzdem löste das Beben vorübergehend eine Tsunami-Warnung aus, was einige Menschen in Panik versetzte. Die Warnung wurde aber nach etwa zwei Stunden wieder aufgehoben. In Indonesien kommt es häufiger zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. In deren Folge werden auch immer wieder hohe Flutwellen ausgelöst, wie etwa bei der Tsunami-Katastrophe 2004 nach dem historischen Beben der Stärke 9,1 vor der indonesischen Insel Sumatra. Damals kamen in mehreren Ländern in der Region insgesamt mehr als 230.000 Menschen ums Leben.

Mehr