STORY: Die Partei Die Linke - stark angeschlagen auf Bundes- und Länderebene. In Frankfurt trat am Donnerstag der Vorstand der hessischen Linken vor die Kameras und zog - vor allem mit Blick auf den aktuellen Skandals um sexualisierte Gewalt - genau dieses Resumé. Die Landesvorsitzenden Jan Schalauske und Petra Heimer. "Ich will zu Beginn auch nochmal ganz deutlich sagen, dass die bekannt gewordenen Fälle von Sexismus und sexueller Gewalt unsere Partei tief erschüttert haben. Sie haben uns alle tief erschüttert. Sie haben auch mich persönlich tief erschüttert. Wir bitten alle die, die Opfer von Übergriffen in unserer Partei geworden sind, ausdrücklich um Entschuldigung. Und wir wollen auch um Entschuldigung dafür bitten, dass uns die Vorwürfe unvorbereitet getroffen haben und, dass trotz unserer Anstrengungen zur Aufklärung und Aufarbeitung aufgrund von nicht vorhandenen Strukturen sicher auch Fehler unterlaufen sind.” Die Vorsitzenden stellten klar, dass sie erst Ende November 2021 von den Vorwürfen gegen Mitglieder der hessischen Linken erfahren hätten. "Was ich allerdings auch zurückweisen möchte, ist, dass wir schon vor Jahren von diesen Vorfällen wussten.” "Wir wollen in Zukunft verändern, dass solche Dinge überhaupt möglich sind. Ob wir es tatsächlich verhindern können, wissen wir nicht, aber wir wollen es so schwer wie möglich machen. Wir wollen als feministische Partei diesem Anspruch auch gerecht werden und müssen da noch eine ganze Menge dafür tun und das werden wir angehen.” Und dann kam Petra Heimer auf die Veränderung an der Spitze der Linken auf Bundesebene zu sprechen. "Und der Parteivorstand hat ja nun auch Janine Wissler gebeten, die Partei alleine zu führen und sie hat dem zugestimmt. Das begrüßen wir auch und wir werden Janine Wissler an der Stelle sehr unterstützen, dass sie diese Arbeit fortführen kann.” Die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow war am Mittwoch zurückgetreten, auch unter Verweis auf den Umgang mit Sexismus in der Partei.

