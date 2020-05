Nach dem Tod eines dreijährigen Mädchens in Viersen hat die Polizei eine Erzieherin festgenommen. Die 25-Jährige wird verdächtigt, bei dem Mädchen vorsätzlich einen Atemstillstand ausgelöst zu haben. Ähnliche Vorfälle habe es bereits in früheren Arbeitsstätten der Tatverdächtigen gegeben, so Vertreter der Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag: O-TON MANFRED JOCH, KRIPOCHEF: Man hat sich gewundert, dass ein solcher Mensch, dem offenbar jeder Zugang zu Kindern fehlt, warum ein solcher Mensch sich einen solchen Beruf aussucht und warum er bis dahin gekommen ist. Und die Beschreibungen sind immer vergleichbar. Keine Empathie, keinen Zugang zu Kindern und fehlende Fähigkeit, wann muss ich als Erzieherin dazwischen gehen. Die Erzieherin hatte ausgesagt, dass das Kind während des Mittagschlafs plötzlich nicht mehr geatmet habe. Daraufhin habe sie andere Erzieherinnen zu Hilfe geholt. Greta wurde daraufhin in eine Kinderklinik eingeliefert. Dort starb sie einen Tag nach ihrem 3. Geburtstag. O-TON MANFRED JOCH, KRIPOCHEF: Wenn ein Kind vorsätzlich getötet wird, dann führt das zu einer großen Betroffenheit, selbst bei hartgesottenen Ermittlern. Was das mit einer Mutter macht, die zunächst davon ausgeht, dass ihr Kind an einer krankhaften inneren Ursache gestorben ist, die dann durch uns erfahren muss, dass der Verdacht eines Tötungsdelikts besteht und dass jemand für diese Tat in Untersuchungshaft geht, mag sich jeder hier vorstellen. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl beantragt. Konkret gehe es um heimtückischen Mord und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Das Motiv ist völlig unklar. Die 25-jährige Erzieherin macht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.