STORY: Die philippinische Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa und ihre Nachrichtenseite Rappler sind am Mittwoch vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen worden. "Dieser Freispruch, auch wenn es ein wenig gedauert hat, ist nicht nur für Rappler, sondern für jeden Staatsbürger, der jemals zu Unrecht beschuldigt wurde", sagte Ressa am Mittwoch vor dem Berufungsgericht für Steuerfragen in der Hauptstadt Manila. "Diese Anschuldigungen waren, wie Sie wissen, politisch motiviert, sie waren für uns unglaublich. Ein schamloser Machtmissbrauch, um Journalisten von ihrer Arbeit abzuhalten." Die staatliche Steuerbehörde hatte ihr vorgeworfen, ihr Unternehmen habe in seinen Steuererklärungen die Erlöse aus einem Verkauf von Hinterlegungsscheinen an ausländische Investoren im Jahr 2015 nicht angegeben. Der Nachrichtenseite wurde daraufhin die Lizenz entzogen. Ressa war im Jahr 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, zusammen mit dem russischen Journalisten Journalist Dmitrij Muratow. Sie und ihre Mitarbeitenden wurden vor allem für ihre hart geführte Auseinandersetzung mit dem damaligen Präsidenten Rodrigo Duterte und mit seinem blutigen Vorgehen gegen den Drogenhandel bekannt.

