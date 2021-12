"Die Eruption ist vorbei" - mit diesen Worten des Sicherheitschefs der Kanarischen Inseln ist es nun offiziell. Der Cumbre Vieja spuckt keine Lava mehr und wird es in absehbarer Zeit nicht mehr tun. Hinter der Kanareninsel La Palma und ihren BewohnerInnen liegen Monate der Anspanung, der Angst und des Verlustes. Fast einhundert Tage hatte der Ausbruch vom 19. September gedauert, vernichtete Tausende Häuser, Gründstücke, Gärten, Pools, ganze Lebensgrundlagen. Auch der Tourismus wurde eingeschränkt. Lavaströme verschluckten Gebäude, begruben Strassen unter sich. Die Behörden warnten vor giftigen Gasen, die aus Schloten und Spalten im Berg entwichen. Bereits vor zwei Wochen war es ruhiger geworden am Berg. "Die Erleichterung ist spürbar. Nun können wir uns endlich auf den Wiederaufbau konzentrieren, nach dieser schrecklichen Verwüstung", so Julio Perez. Die Zerstörungskraft des Berges hat auch Dacil Batista zu spüren gekommen. Zusammen mit ihrer Familie und den Haustieren wohnt sie seit Monaten in einem Wohnwagen. Zwar wurde ihr Haus nicht zerstört, doch war zu gefährlich zu bleiben. "Es ist wirklich kompliziert hier, wir haben ja viel weniger Platz. Zu Hause hatten die Kinder einen Garten, eine Schaukel. Wenn wir zurück können, haben sie es wieder. Mal sehen, wie das geht." Die Regieung hat mehr als 400 Millionen Euro versprochen, um die verursachten Schäden zu kompensieren und die Insel wieder fit zu machen. Auch und vor allem die Wirtschaft. Viele der für La Palma wichtigen Bananenplantagen etwa wurden durch die Lava zerstört. Doch das versprochene Geld komme nicht schnell genug dort an, wo es gebraucht werde, so die Kritik von Inselbewohnern. Die Aufräumaktion auf La Palma läuft gerade an, auch sie wird hohe Summen verschlingen. Immerhin: Der Ausbruch hat nach Angaben der Behörden keine Menschenleben gefordert. Und auch die Schirme und Brillen gegen die Asche des Cumbre Vieja können die Einwohnerinnen udn Einwohner der Kanareninsel La Palma nun beiseite legen.

