Anfang 2014 kauft Herbert Gilbert einen gebrauchten VW Sharan Diesel für mehr als 30.000 Euro. Im Zuge des Dieselskandals stellt er fest, in dem Auto ist eine Abschalteinrichtung eingebaut. Er fühlt sich betrogen und reicht Klage auf Schadensersatz ein. Das Oberlandesgericht Koblenz urteilt, der Kläger sei vorsätzlich und sittenwidrig getäuscht worden, spricht Gilbert 26.000 Euro Schadensersatz zu. VW ruft daraufhin in Karlsruhe an und will, dass die Richter alle Forderungen zurückweisen. "VW hat wissentlich einen Sachmangel eingebaut. Das ist Betrug. Gar keine Frage. Ich erhoffe mir ein verbraucherfreundliches Urteil, ein Urteil, was dem Rechtsempfinden der Menschen entspricht. Davon gehe ich aus. Ich vertraue den BGH-Richtern, dass Sie ein Urteil fällen, mit dem auch die vielen tausend Kläger, die nach mir kommen, auch leben können." Es ist das erste Mal, dass sich das oberste deutsche Zivilgericht mit einer Schadenersatzklage eines Autokäufers im VW-Dieselskandal beschäftigt. Der Vorsitzende Richter Stephan Seiters stellte am Dienstag in seiner vorläufigen Einschätzung fest: Durch den Kauf eines manipulierten Dieselfahrzeugs sei der Käufer geschädigt worden. Es gebe keine Anzeichen, dass Gilbert das Auto auch gekauft hätte, wenn er von der Abschaltsoftware gewusst hätte. Das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz werde er im Wesentlichen nicht beanstanden. Das sieht der Autobauer anders. Martina De Lind Van Wijngaarden, Anwältin von VW. "Der Kunde konnte sein Fahrzeug uneingeschränkt im Straßenverkehr nutzen. Das Fahrzeug ist auch nicht weniger wert als andere vergleichbare Fahrzeuge ohne Umschaltlogik. Wenn der sechste Zivilsenat daher bei seiner Rechtsprechung bleibt, müsste er hier im konkreten Fall einen Schaden und daher einen Anspruch des Kunden ablehnen." Das Urteil will der BGH zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Es könnte eine Signalwirkung für tausende weitere Dieselverfahren haben.