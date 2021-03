Die Zukunft ist elektrisch. Die Zeichen der Zeit wurden vom deutschen Automobilhersteller Volkswagen erkannt und entsprechend gibt es die SUV-Variante des ID.4. Der Wagen wurde am Freitag in Dresden erstmals ausgeliefert. Kunde Nummer eins ist Mario Heyer: "Das Fahrgefühl ist viel besser. Es ist viel ruhiger im Auto, man hat mehr Platz als in einem vergleichbaren Auto mit Verbrennungsmotor und ansonsten gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile, die für die E-Mobilität spricht, bei allen Problemen, die es noch gibt." Die SUV Variante ist das zweite Modell einer geplanten Familie von Elektrofahrzeugen, die weltweit gebaut und verkauft werden sollen. Dazu VW-Deutschland-Chef Holger Santel: "Schon vor der Markteinführung haben wir bis Ende Februar 23.500 Bestellungen für den ID.4 in Europa erhalten. Das ist eine tolle Zahl und wir wollen in diesem Jahr noch 150.000 ID.4 auf die Straße bringen." Die Markteinführung am Freitag fiel mit der Ankündigung von VW zusammen, Schadenersatz von Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn und Ex-Audi-Chef Rupert Stadler zu fordern. Eine Anwaltskanzlei sei nach mehrjährigen Ermittlungen zu den Verantwortlichkeiten der millionenfachen Abgasmanipulation zu dem Ergebnis gekommen, dass die Manager aktienrechtliche Sorgfaltspflichten verletzt hätten, teilte der Konzern mit.

