Volkswagen hat am Samstag am Rande der Auto Shanghai, Chinas größter, Automesse, seine Elektrofahrzeuge der Weltöffentlichkeit vorgestellt, die exklusiv in China erhältlich sein sollen. Dazu Stephan Wöllenstein, CEO der Volkswagen Group China: "Beide, der ID.6 X als auch der ID.6 Crozz sind natürlich echte Volkwagen-Modelle. Sie basieren auf den besten Ideen unserer Designer und Ingenieure in Deutschland und hier in China, um eine sanfte, entspannte, komfortable und sichere Fahrt zu ermöglichen." Die neuen Fahrzeuge bieten Platz für sechs bis sieben Personen und sind größer als die bisherigen ID.-Modelle. Volkswagen will, dass bis 2030 mindestens 50 Prozent seiner in China verkauften Autos elektrisch angetrieben werden.

