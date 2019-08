Der langjährige VW-Chef Ferdinand Piëch ist tot, dies meldeten mehrere Medien. Mit seinem Tod geht für Volkswagen und für die deutsche Automobilindustrie eine Ära zu Ende. Der Enkel des Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche galt als begnadeter Ingenieur und hat das Wolfsburger Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist: zu einem weltumspannenden Megakonzern, der vom Kleinwagen bis zum Schwerlaster alles anbietet, was auf den Straßen rollt. Der VW-Patriarch führte den Konzern mit eiserner Hand und duldete keinen Widerspruch - von 1993 bis 2002 als Vorstandschef und bis 2015 als Aufsichtsratsvorsitzender. Piëchs Führungskultur wurde von seinem Ziehsohn und späterem Nachfolger an der Unternehmensspitze, Martin Winterkorn, übernommen. Kritiker sehen in diesem Führungsstil auch einen Grund für den Dieselskandal, der die Existenz von Volkswagen vor fast vier Jahren in Gefahr brachte. Durch den von Piëch eingeführten Managementstil konnte nach Ansicht von Kritikern über viele Jahre ein System der Angst entstehen, in dem Ingenieure lieber manipulierten, als zugaben, dass Abgasgrenzwerte nicht eingehalten werden konnten. Seinen ersten schweren Rückschlag, von dem er sich nie richtig erholte, erlebte der Machtmensch Piëch, als er im April 2015 Zweifel an Winterkorn säte, um ihn als Nachfolger an der Spitze des Aufsichtsrats zu verhindern: Winterkorn konnte sich jedoch im Amt halten und musste erst zurücktreten, als im September 2015 die Dieselmanipulation in den USA aufflog. Piëch starb bereits am Sonntagabend im Alter von 82 Jahren, wie seine Witwe Ursula in einer Erklärung bestätigte.