HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Herbert Diess, VW-Konzernchef: "Oberstes Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus so stark wie möglich zu verlangsamen. Dafür haben wir auch bei Volkswagen vielfältige Maßnahmen beschlossen. Angesichts der sich aktuell deutlich verschlechternden Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit bei der Teileversorgung unserer Werke, wird es an den Standorten unserer Marken unmittelbar auch zu Produktionsunterbrechungen kommen. Für unsere spanischen Werke, Setubal in Portugal, Bratislava, in der Slowakei und die Standorte von Lamborghini und Ducati in Italien gilt das bereits für diese Woche. Die meisten anderen deutschen und europäischen Werke des Konzerns bereiten sich auf eine Produktionsunterbrechung voraussichtlich für zwei Wochen vor. Detaillierte Informationen über die Fahrweise der Werke werden zeitnah von den einzelnen Marken kommuniziert. In China ist dagegen die Produktion bis auf die Werke in Changsha und Urumtschi wieder aufgenommen worden."