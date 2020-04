Volkswagen fährt die Fahrzeug-Produktion nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise schrittweise wieder an. Das VW-Werk in Wolfsburg nimmt am Montag die Fertigung auf. Darauf habe sich Volkswagen in den letzten drei Wochen intensiv vorbereitet, erklärte der operative Chef der Marke, Ralf Brandstätter. Neben einem umfangreichen Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sei auch am Wiederaufbau der Lieferketten gearbeitet worden. VW hatte - wie andere Hersteller auch - die Bänder in der zweiten März-Hälfte angehalten. Zehntausende Mitarbeiter wurden daraufhin in Kurzarbeit geschickt. Im Laufe des Monats Mai soll dann sukzessive auch in Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko wieder produziert werden. Ob der Plan gelingt, hängt auch davon ab, ob die Werke mit genügend Teilen versorgt werden können und es zu keiner neuen Infektionswelle kommt, die die Produktion erneut lahmlegten könnte.