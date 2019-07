Der französische Wachkoma-Patient Vincent Lambert ist tot. Wie seine Familie mitteilte verstarb der 42-Jährige am Donnerstag in einem Krankenhaus in Reims. Lambert hatte seit einem Motorradunfall vor zehn Jahren im Wachkoma gelegen. Am Leben gehalten wurde er durch medizinische Geräte, die ihn mit Nahrung und Flüssigkeit versorgten. In den folgenden Jahren entbrannte ein heftiger Streit über die Frage, ob Lambert leben oder sterben soll. Seine Ehefrau hatte lange dafür gekämpft, dass die Geräte abgestellt werden. Lamberts katholische Eltern hingegen wollten ihn am Leben erhalten. Der Streit wurde auch vor Gericht ausgefochten. Ende Juni schließlich entschied der oberste Gerichtshof Frankreichs, dass die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden dürfen. Der Fall hatte eine landesweite Debatte ausgelöst. Aktive Sterbehilfe ist in Frankreich illegal. Passive Sterbehilfe, bei der die Apparate abgestellt werden, ist aber zulässig. Auch die Verabreichung von starken Schmerzmitteln, die das Sterben beschleunigen, ist erlaubt.