Angesichts anhaltender Pandemie-Beschränkungen senken führende Wirtschaftsforschungs-Institute ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr nur um 3,7 Prozent und nicht wie noch im Dezember erwartet um 4,2 Prozent zulegen. Dabei kommt Kritik vom Ifo-Institut an der Corona-Politik in Deutschland. Andreas Peichl, Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen am Mittwoch in München: "Das Fazit ist: Im Moment wird relativ viel falsch gemacht. Es fehlt eine Strategie. Es wird planlos agiert. Es wird über Nebenkriegsschauplätze diskutiert, anstatt wirklich die wichtigen Dinge, wie Impfen, wie Testen, wie Datenauswertung zu diskutieren und das voranzutreiben." Die Politik begehe die gleichen Fehler, die sie schon im vergangenen Herbst gemacht habe. Trotz fehlender Teststrategien seien die Beschränkungen Anfang März gelockert worden. In Betrieben und Schulen müsse nun endlich breitflächig getestet werden. Denn das wäre viel billiger als das, was zurzeit gemacht würde, so die Ifo-Forscher.

Mehr