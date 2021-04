Den CDU-Bundesvorstand konnte Armin Laschet in der Nacht zu Dienstag in Berlin hinter sich vereinen. Eine Mehrheit bei den Wählern bedeutet das noch nicht. Stimmen aus München: "Also, ich glaube, ich bin der Meinung, dass Markus Söder eher schon im Hinterstübchen zwar eher traurig ist, dass das so nicht geklappt hat, wie er sich das in der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er wahrscheinlich auch froh sein wird, dass er es nicht macht, weil er hat ja dementsprechend schon auch oft gesagt, dass er in Bayern zu Hause ist." "Ich glaube, Söder wäre besser gewesen, einfach von einer breiten Akzeptanz. Ja, vom Gesamtauftreten politisch, staatspolitisch ja." "Also, ich wäre eher für den Söder gewesen. Aber ich glaube nicht, dass Laschet es schafft, Bundeskanzler zu werden. Glaube ich nicht." "Ich denke auch, dass ich jetzt tatsächlich, auch wenn er umstritten ist, würde ich schon sagen, dass Söder auch für Deutschland besser gewesen wäre. Aber für Bayern definitiv." In Berlin erwartet man am Dienstag eine Stellungnahme von CSU-Chef Markus Söder.

