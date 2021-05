Die Waffenruhe im Gazakonflikt hält, die Schäden an den Häusern bleiben, genau wie die Traumata, mit denen viele Israelis leben müssen. In Ashkelon, einer Stadt nördlich des Gazastreifens, sind viele Bürgerinnen und Bürger beruhigt, dass in der Nacht und bis Freitagmittag keine Sirenen zu hören und keine Raketen zu spüren waren. Doch viele würden lieber den Krieg mit den radikal-islamischen Palästinensern weiterführen. Wie der 25-jährige Student Mark Dan Kiri: "Ich bin gegen den Waffenstillstand. Ich denke, wir sollten weiter kämpfen bis die Hamas in sich zusammenfällt. Dass wir hier friedlich sitzen, Kaffee trinken und ein Croissant essen, ist zeitlich begrenzt, bis die nächste Operation in Gaza durchgeführt wird. Es wird vielleicht ein, zwei oder auch fünf Jahre dauern. Ich denke wir haben die perfekte Möglichkeit, un zu gewinnen und das müssen wir. Wir sind stark in Ashdod, wir sind stark in Ashkelon, wir sind stark in Sderot. Wir werden eine Woche oder auch einen Monat warten, aber wir werden siegen." Der 28-jährige Ingenieur Eygeniy Stan sieht das anders: "Ich unterstütze die Waffenruhe. Ich glaube, dass wir nach zehn Jahren Kampf gegen die Hamas die meisten ausgeschaltet haben. Weiterzumachen ist sinnlos. Und eine Sache noch, heute ist mein Geburtstag also bitte ich darum, den Waffenstillstand auch einzuhalten, damit ich feiern kann." Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigte am Freitag, dass man die Hamas stark getroffen hätte. Der Einsatz mit den vielen Toten hat sich ihm zufolge gelohnt. Die Hamas könnten sich nicht mehr verstecken, so Netanjahu, dies sei ein Erfolg für Israel. EInen wichtigen Teil der Kommandostrukturen seien ausgeschaltet worde. Wer auch immer nicht getötet worden sei, wisse heute, dass man ihn überall erwischen könne, über oder unter der Erde.+ Palästinenser in Jerusalem feierten die Waffenruhe am Donnerstagabend. Über 230 Menschen sind auf palästinensischer Seite bei den elftägigen Gefechten ums Leben gekommen, in Israel waren es 12. Die Feierlichkeiten nach der Waffenruhe hielten aber nicht lange an. Am Freitag kam es auf dem Tempelberg an der Al-Aksa-Moschee zu Zusammenstößen mit der israelischen Polizei.

