STORY: Es ist eine Bitte um Vergebung, die Andrei Medwedew an die Opfer des Krieges in der Ukraine richtet. Der nach Norwegen geflohene Ex-Kommandeur der russischen Söldnertruppe Wagner gab am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters in Oslo ein Fernsehinterview: "Viele halten mich für einen Schurken, einen Kriminellen, einen Mörder. Zuallererst möchte ich mich wiederholt und erneut entschuldigen. Obwohl ich nicht weiß, wie es aufgenommen wird, möchte ich sagen, dass es mir leidtut. Ich möchte erklären, dass ich nicht diese Person bin." Er wolle über seine Erfahrungen im Krieg sprechen, damit "die Täter bestraft werden", sagt Medwedew Der russische Ex-Söldner war nach eigenen Angaben im Juli 2022 mit einem Viermonatsvertrag zu Wagner gekommen. In dieser Zeit habe er miterlebt, wie zwei Personen, die nicht kämpfen wollten, vor den Augen von frisch rekrutierten Sträflingen erschossen wurden. Der 26-Jährige war im Januar nach Norwegen geflohen, dort sucht er nun Asyl. Seine Behauptungen in dem Interview konnte Reuters nicht sofort verifizieren. Wagner reagierte zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage zur Stellungnahme. Die Söldnergruppe des Unternehmers Jewgeni Prigoschin ist für ihre Skrupellosigkeit berüchtigt - nicht nur gegenüber dem Feind und der Zivilbevölkerung, sondern auch gegenüber den eigenen Leuten. Ursprünglich bestand die Wagner-Truppe aus Veteranen der russischen Streitkräfte. Die Regierung hat Prigoschin jedoch erlaubt, Strafgefangene zu rekrutieren. Die Vereinbarung: Straffreiheit gegen Kriegseinsatz.

