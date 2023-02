STORY: Ausgelassene Stimmung auf der Grünen-Wahlparty in Berlin am Sonntagabend. Und das, obwohl noch völlig unklar war, wer die Bundeshauptstadt in welcher Konstellation künftig regieren wird. SPD und Grüne lieferten sich bis zum Abend ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz in der Wählergunst, mit deutlichem Abstand zum Wahlgewinner CDU. Dabei lagen die Grünen bei gut 18 Prozent. "Das war ein super Ergebnis. Ich meine, das ist wahrscheinlich das beste oder zweitbeste Ergebnis von Bündnis 90/ Die Grünen in Berlin, in einem wirklich schwierigen Wahlkampf. Und deswegen freue ich mich erst einmal." "Ich bin erstmal total erleichtert, weil wir das sehr gute Ergebnis vom letzten Mal mindestens halten konnten, so wie es aussieht. Das bedeutet, dass unsere Politik auch ankam. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Kurs fortsetzen könnten." Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sprach sich dafür aus, Rot-Rot-Grün fortzusetzen - nach Möglichkeit unter grüner Führung.

