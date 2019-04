Jokowi oder Prabowo? Das ist an diesem Wahltag in Indonesien die Frage. Präsident Joko Widodo, von vielen liebevoll Jokowi genannt und sein Herausforderer, der Ex-General Prabowo Subianto gehen als Favoriten ins Rennen. Insgesamt stehen 245.000 Kandidaten zur Wahl für Parlamente und Präsidentschaft. Es gilt als die größte Abstimmung der Welt, die an einem Tag stattfindet. Mehr als 192 Millionen Indonesier sind zur Wahl aufgerufen, eine Mammutaufgabe, bei der man gut ein paar übermenschliche Kräfte gebrauchen könnte. Leider sind "Thor" und "Spiderman" auf der indonesischen Ferieninsel Bali nur verkleidet. Helfen wollen sie dennoch. "Ich hoffe, ich kann die Wähler unterhalten und motivieren und sie bestärken, an ihrem Favoriten festzuhalten. Sie sollen sich in unserem Wahllokal wohl und entspannt fühlen." Bei diesen Wählerinnen scheint das geklappt zu haben. Nun warten sie gespannt, wer von den Kandidaten am Ende lachen kann. 2014 hatte Widodo die Präsidentschaftwahlen gegen Subianto gewonnen. Diesmal hat sich der Ex-General allerdings Unterstützung geholt, unter anderem auch von radikal-islamischen Gruppen. Einige Beobachter fürchten aber, dass der konservative Islam in der drittgrößten Demokratie der Welt unter beiden Kandidaten weiter an Einfluss gewinnen könnte. In ersten Umfragen lag Widodo am Mittwoch vorne - damit stünde er erneut vor einer fünfjährigen Amtszeit.