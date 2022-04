STORY: Am Sonntag wählen Bürgerinnen und Bürger in Ungarn ein neues Parlament. Dabei will eine breite Oppositionsallianz eine vierte Amtszeit von Ministerpräsident Viktor Orban verhindern. Der 58-Jährige regiert seit 2010 und seine nationalistische Fidesz-Partei geht als Favoritin in die Parlamentswahl. Allerdings sind viele Wähler und Wählerinnen laut Umfragen noch unentschlossen, so dass es für Orban doch noch eng werden könnte. Erstmals wird er von einer verbündeten Opposition herausgefordert. An der Spitze dieser Sechs-Parteien-Allianz steht Peter Marki-Zay, Bürgermeister einer südungarischen Provinzstadt. Der 49-Jährige hatte Fidesz 2018 in einer viel beachteten Wahl nach langen Jahren aus dem Rathaus von Hodmezövasarhely vertrieben. Mit der Europäischen Union ist Orban immer wieder auf Konfrontationskurs. So hat die Staatengemeinschaft Ungarn im Streit über Demokratie-Standards Gelder eingefroren.

