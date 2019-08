Vizekanzler Olaf Scholz tritt bei der Wahl zum neuen SPD-Vorsitz zusammen mit Klara Geywitz an. Am Mittwoch stellte sich die Brandenburger Landtagsabgeordnete in Berlin vor. "Ich möchte - als Mutter von drei Kindern, die im Leben steht - das repräsentieren, was viele machen, nämlich jeden Tag hart arbeiten, gucken, dass die Kinder anständige Menschen werden und dass die Familie zusammenhält." 2018 saßen Geywitz und Scholz zusammen in der Hauptverhandlungsrunde, die den Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union aushandelte. Laut Geywitz habe man viele Gemeinsamkeiten gefunden. Vor allem in den Vorstellungen, wie die sozialdemokratische Partei wieder Wähler gewinnen kann. "Und ich glaube, wenn die SPD wieder die Partei ist für die Leute, die morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, für die Leute, die in unser Land gekommen sind und hier sehr stark zu unserem Wohlstand beitragen, für die Ostdeutschen, die 30 Jahre nach der Wende sich immer noch fragen: Warum verdiene ich weniger, warum arbeite ich länger? Dann bin ich auch sehr froh und zuversichtlich, dass sie auch wieder ein gutes Verständnis für uns entwickeln und für die SPD." Scholz hatte bei der Verkündung seiner Co-Kandidatin gesagt, "neue sozialdemokratische Antworten auf neue Zeiten" finden zu wollen. Gemeinsam will man die SPD wieder stark machen. "Und das ist die Aufgabe der SPD, Sicherheit in diesen sich wandelnden Zeiten zu bieten und jedem ein plausibles richtiges Versprechen zu machen, das mit dem, was wir tun, es möglich ist, eine gute Zukunft zu haben. Das finde ich, ist die Aufgabe der SPD. Und es ist die Aufgabe von denjenigen, die Verantwortung haben, dafür zu sorgen, dass das auch klappt." Laut Geywitz ergebe das Duo für die Partei absolut Sinn. Scholz, der als Finanzminister in der Bundesregierung Verantwortung trägt, und Geywitz, die laut eigener Aussage ein etwas freieres Ohr in die Partei halten könne. Neben ihnen bewerben sich auf die Nachfolge von Andrea Nahles sieben weitere Duos und drei Einzelkandidaten. Die Wahl findet auf einem Parteitag Anfang Dezember statt.