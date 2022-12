STORY: In Tunesien hat sich nicht einmal jeder zehnte Wahlberechtigte an der Parlamentswahl beteiligt. Die Wahlbeteiligung habe bei 8,8 Prozent gelegen, teilte die Wahlkommission nach Schließung der Wahllokale am Samstag mit. Damit findet der von Präsident Kais Saied betriebene Umbau des Staates kaum Rückhalt in der Bevölkerung. Noch am Samstagmorgen hatte Saied an die Tunesier appelliert, wählen zu gehen. An der vorletzten Parlamentswahl 2019 hatten sich 40 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt. Die in der Rettungsfront vereinte Opposition rief Saied zum Amtsverzicht und die Bevölkerung zu Protesten und Sitzstreiks auf. Die meisten Parteien hatten zum Boykott der Wahl aufgerufen. Sie werfen Saied einen Putsch vor und die Absicht, Tunesien in ein autoritär regiertes Land zu verwandeln. Der 64-Jährige hatte im vergangenen Jahr das Parlament suspendiert und es im März 2022 vollständig aufgelöst. 2021 hatte er auch die Regierung entlassen und regiert seitdem selbst per Dekret.

