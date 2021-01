In den USA richten sich am Dienstag alle Augen auf den Südstaat Georgia, denn hier wird sich durch die Senatorenwahl eine wesentliche Frage für die kommende Legislaturperiode entscheiden: Ob die Republikaner die Mehrheit in der zweiten Kongresskammer behalten, oder nicht. Sowohl der designierte Präsident Joe Biden, als auch der scheidende Donald Trump besuchten den Staat noch am Vortag der Stichwahl, um für ihre Kandidaten zu werben. Bei den Präsidentschaftswahlen im November war die Wahl in Georgia zum ersten Mal seit Jahrzehnten für die Demokraten entschieden worden. Trump bleibt jedoch bei der unbelegten Behauptung, seine Partei habe nur wegen Betrug die Wahl verloren. Am Montag waren Aufzeichnungen über ein Telefonat an die Öffentlichkeit gelangt, in dem er den zuständigen Innenminister Brad Raffensberger unter Druck setzte, um das Wahlergebnis im Nachhinein zu ändern. Raffensberger sagte, wie schon im November könnte es mehrere Tage dauern, bis das Ergebnis der Wahl klar sei. Sollte Trump in der Zwischenzeit falsche Behauptungen in die Welt setzen, werde man diese entsprechend beantworten, so Raffensberger. Sollte mindestens einer der Republikaner die Stichwahl gewinnen, könnten sie zukünftig Gesetzesvorhaben der Demokraten blockieren. Sollten beide demokratischen Kandidaten gewinnen, wären die Parteien im Senat gleichauf. In Pattsituationen käme die entscheidende Stimme dann der designierten Vize-Präsidentin Kamala Harris zu.

