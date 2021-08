Das ist wohl die Devise: Ganz entspannt soll die Corona-Impfung den Schülern des Düsseldorfer Leibniz-Montessori-Gymnasiums tatsächlich ermöglicht werden. Wie an zehn weiteren Standorten der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren hier seit Mittwoch direkt auf dem Schulgelände piksen lassen. Das Angebot ist freiwillig, im Vorfeld gibt es auf Wunsch eine ergebnisoffene Beratung. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche steht nach eigenem Bekunden voll hinter der Aktion. "Die unter 16-Jährigen brauchen die Einverständniserklärung der Eltern. Der über 16-Jährige kann sich auch spontan entscheiden. Und wir sind eigentlich mit der Nutzung des Angebots in den ersten beiden Tagen sehr zufrieden. Am ersten Tag waren es etwa 275 Schülerinnen und Schüler, die das Angebot genutzt haben. Heute wissen wir es noch nicht, aber gestern waren es 370 Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die Nachfrage steigt. Und es zeigt auch, dass wir bei dem Thema Schutzniveau an Schulen dadurch, dass wir den Schülerinnen und Schülern ein Angebot machen, auch ein höheres Schutzniveau erreichen werden." Der 12-jährige Anton zählt nach eigenem Bekunden zu den kurz entschlossenen Nutzern. "Tatsächlich, ich hatte mir das jetzt spontan überlegt, wo ich gehört hatte, dass es jetzt offen hat, gestern. Da habe ich meine Mutter kurz angerufen. Für sie war es okay. Dann hab ich meine Unterlagen genommen und bin hierhergekommen." Mit der Initiative solle auch eine mögliche Kluft zwischen Geimpften und Ungeimpften verhindert werden, meint Schulleiterin Anja Lehmann. "Wir versuchen eben, diejenigen zu schützen, die vielleicht geärgert werden, weil sie sich nicht impfen lassen, und auch andersherum diejenigen, die sich impfen lassen. Manchmal gibt es ja so Dynamiken in Klassen, da muss man ein bisschen aufpassen. Und da versuchen wir, so neutral wie möglich zu agieren und eben entgegenzuwirken, dass irgendwelche Gerüchte durch die Schule gehen." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lehnte zuletzt eine Impfpflicht für Schüler ab, auch nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zu immunisieren. NRW-Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp betonte seinerseits am Donnerstag in einem Interview, Schulen und Kitas trotz steigender Infektionszahlen offen halten zu wollen.

