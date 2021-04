Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON AFD BUNDESSPRECHER JÖRG MEUTHEN "Und wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, also nicht nur an Wahlkampfständen, sondern auch sonst, ich führe halt viele Bürgergespräche, dann kommt immer wieder dieser Satz, das ist doch alles nicht mehr normal hier. Dieses Land ist doch verrückt geworden. Und dann fragt man nach, ja, was wird als nicht normal empfunden. Als nicht normal empfunden wird zunächst ja mal die ganzen Einschränkungen die wir alle erleben im Hinblick auf Covid. Das ist völlig klar. Und das wir davon vieles, ich sage vieles, nicht alles, kritisch sehen, weil wir sagen, es ist nicht verhältnismäßig, ist hinlänglich bekannt... Die Menschen erleben ihre Freiheit als bedroht, und finden das nicht normal. Wir auch nicht. Und darum finden wir, genau das, weil wir Patrioten sind, weil wir unser Land lieben, weil wir es erhalten wollen, als Slogan sehr gut. Deutschland, aber bitte normal." O-TON AFD BUNDESSPRECHER TINO CHRUPALLA "Also, Quotenregelung ist für uns nicht normal. Qualität setzt sich durch, egal in welchem Bereich, ob im Aufsichtsrat oder in der Politik. Das sollte eigentlich die Prämisse sein, deswegen lehnen wir diese Quote generell ab. Aber Herr Steffen, wenn Sie auf diesem Plakat noch mal schauen, dann sehen sie ganz deutlich, was wir unter normal verstehen. Das sind die Dinge Sicherheit, das ist Gerechtigkeit, das ist eine starke Gesellschaft, das ist Ehrlichkeit und Sauberkeit. Und dann können Sie ja durch das Land mal gehen uns dann sehen sie ja im Prinzip, ob diese Dinge in allen Bereichen überall auch noch umgesetzt und vor allem verwirklicht werden und dann sehen Sie, dass eben diese Dinge nicht überall normal sind. Und das ist genau das, was wir fordern."

