STORY: Wahlkampfendspurt in NRW. Am Freitag kämpften in dem bevölkerungsreichsten Bundesland die zwei größten Parteien, die CDU und die SPD, noch auf den letzten Metern um Wählerstimmen. Unterstützung für den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty kam dabei von ganz oben: Bundeskanzler Olaf Scholz klinkte sich ein und sprach am Freitagabend auf einer Veranstaltung in Köln: "Für mich ist eins ganz klar: Wenn uns der große Aufbruch gelingen soll. Wenn wir wollen, dass unser Land modernisiert wird und dass es gerecht zugeht. Wenn wir wollen, dass wieder Respekt herrscht für die Arbeit, die die Einzelnen leisten und die wir alle miteinander zustande bringen. Wenn das alles gelingen soll, dann brauchen wir zwei Dinge: ein NRW, das morgen funktioniert, und den richtigen Ministerpräsidenten Thomas Kutschaty." Bei der NRW-CDU entschied man sich für Wahlhilfe aus dem hohen Norden. Der 48-jährige Daniel Günther war aus Schleswig-Holstein angereist, um dem Partei-Freund und amtierenden NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zu unterstützen. Daniel Günther weiß wie es geht. Denn erst am vergangenen Wochenende schaffte Günther bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein rund 43 % der Stimmen zu holen. Doch in NRW ist die Lage der CDU eine etwas andere, genau, wie die politischen Herausforderungen. Dazu Hendrik Wüst am Freitag in Altenberge: "Und deshalb werbe ich für das Vertrauen der Menschen, dass sie uns den Regierungsauftrag erteilen, damit wir uns auch in Zukunft um die Menschen kümmern können, um das Land. Damit wir auch in Zukunft machen können, worauf es ankommt. Meine herzliche Bitte, geht raus. Sprecht mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit den Familien. Werbt dafür, dass wir ein starkes Ergebnis kriegen am kommenden Sonntag bei der Landtagswahl. Vielen herzlichen Dank." Insgesamt war es ein respektvoller Wahlkampf zwischen den Parteien. Wer am Sonntag die Nase vorne haben wird, das scheint noch völlig offen. Zurzeit sprechen Hochrechnungen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem aktuellen Ministerpräsidenten, dem 46-jährigen Hendrik Wüst von der CDU und seinem Herausforderer, dem 53-jährigen SPD-Politiker Thomas Kutschaty. Beide liegen in den Prognosen bei etwa 30 Prozent. In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 13 Millionen Wahlberechtigte. Daher sprechen viele auch von einer sogenannten „kleinen Bundestagswahl“. Erste Hochrechnungen soll es am Sonntagabend gegen 18 Uhr geben.

Mehr