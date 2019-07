Michael Kretschmer ist erst seit rund 20 Monaten Ministerpräsident von Sachsen. Er muss in kürzester Zeit demonstrieren, dass die sächsische CDU nach 30 Jahren Dauerregierung dynamisch und bürgernah ist - vor allem vor der Landtagswahl am 1. September. Am Freitag absolvierte er einen ersten Auftritt in Arnsdorf bei Görlitz, im eignen Wahlkreis. Kretschmer will ist ein Wahlergebnis, das für eine CDU-geführte Regierung ohne AfD reicht. Die derzeit regierende Koalition von CDU und SPD wird ihre Mehrheit im Landtag voraussichtlich nicht verteidigen. Mindestens eine neuer Koalitionspartner muss dazukommen: Grüne oder Linke. Aber, so Kretschmer, eben nicht die AfD. "Es geht um die Frage, wie wollen wir miteinander leben, und es wird immer Konflikte geben, aber es muss mit Anstand geklärt werden in einer vernünftigen Sprache. Und das wünsche ich mir für Sachsen." FRAGE: HALTEN SIE DAS DURCH BIS ZUM WAHLTAG, VOR ALLEN DINGEN DANACH, MIT DEM PASSENDEN WAHLERGEBNIS, EINFACH ZU SAGEN: OHNE DIE AFD. SIE MÜSSEN VOR ALLEM SAGEN MIT WEM? "Ja." FRAGE. MIT WEM? "Vielen Dank für das Interview." Wie sicher ist das Nein zur AfD und mit wem wird zukünftig koaliert? AfD-Spitzenkandidat sowie Partei- und Fraktionschef in Sachsen Jörg Urban will nach der Wahl, wenn CDU und AfD zusammen mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, Druck auf die Union ausüben. "Also entweder es gelingt tatsächlich, sage ich mal, auch konservative Politiker aus anderen Parteien, das sage ich ganz bewusst, dazuzugewinnen, um eine Regierungsmehrheit zu bilden. Das wäre schön. Dann würden wir einen Großteil unseres Programms natürlich in Angriff nehmen und umsetzen. Für wahrscheinlicher halte ich im Moment, dass es ein Bündnis mehrerer Parteien geben wird, so wie es der Herr Kretschmann schon angekündigt hat, um die AfD nicht in Regierungsverantwortung zu lassen. Und dann werden wir eine ganz starke Opposition sein und dann werden wir diese Regierung natürlich vor uns her treiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Sachsen eine Regierung aus vier verschiedenen Parteien fünf Jahre Legislatur überlebt." Spricht man AfD-Anhänger auf Kretschmer und seinen politischen Kurs an, verdunkeln sich die Mienen vieler - auch beim Wahlkampftermin in Naunhof bei Leipzig am Freitag. Rund 20 AfD-Anhänger waren dorthin gekommen. "Herr Kretschmer versucht alles menschenmögliche, aber wird leider auch blockiert von der Regierung. Wenn es irgendwelche Probleme sind, dann kommt gleich die Frau Kramp-Karrenbauer angerannt und versucht das alles einzuschlichten. Im Grunde genommen kämpft alleine auf weiter Flur und er wird auch nicht erreichen was er erreichen möchte. Das ist zu spät einfach." "Wir haben ja noch nicht viel Ausländer hier, aber wenn das mal richtig losgeht. Sie können ja den Kanal nicht voll kriegen, dass sie soviel Leute reinkriegen." Die politische Stärke der AfD lässt sich nicht auf ihr ideologisches Grenzgängertum zu rechtsradikalen Ideologien reduzieren. In Sachsen ist es ihr gelungen, eine Parteiorganisation aufzubauen, die bis in die entferntesten Landkreise reicht. Sie ist personell präsent und greift die CDU als Partei von Berufspolitikern an. In den letzten Umfragen lagen CDU und AfD gleichauf bei rund 25 Prozent, die Linke bei 15 Prozent, die Grünen bei 14 und die SPD bei acht Prozent.