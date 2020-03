Eigentlich wollten die Grünen ihren Wahlkampfabschluss vor der Kommunalwahl in Bayern auf dem Münchner Marienplatz über die Bühne gehen lassen. Wegen des Coronavirus verlegten der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck und die grüne Bürgermeisterkandidatin Katrin Habenschaden die Veranstaltung kurzerhand ins Internet. Auf einem grünen Sofa sitzend, kämpften sie in den sozialen Medien um jede Stimme. Ein Gebot der Stunde, sagt Habeck: "Für uns war die Sache eigentlich sehr schnell sehr klar, dass die Prävention, die Gesundheitsvorsorge, der Schutz der Menschen immer absolute Priorität hat. Und deswegen haben wir alle Veranstaltungen in Bayern jetzt abgesagt." Die anderen Parteien halten es ähnlich. Kundgebungen werden abgesagt, die geplanten Wahlpartys am Sonntag ebenso. Auf den engen Kontakt zum Bürger wird - soweit es geht - verzichtet. Zudem gehe der Trend eindeutig zur Briefwahl, sagt der Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter. Wer sich trotz Corona noch aus dem Haus traut, muss sich laut Reiter auch bei der persönlichen Stimmabgabe keine Sorgen machen: "Beim Wahlvorgang selber, da wird weniger los sein in den Wahllokalen wie in jedem Supermarkt oder in jeder Gaststätte. Das heißt, der Wahlvorgang als solches ist nicht wirklich gefährlich und wer Lust hat, kann auch gerne seinen eigenen Stift mitbringen, wenn er will. Da werden wir alles tun. Es wird natürlich auch in jedem Wahllokal die Möglichkeit vorhanden sein, sich danach zu waschen. Wir werden dafür sorgen, dass auch genug Seife dafür da ist. Also da kann ich alle entspannen. Ich glaube, der Wahlvorgang selber ist unproblematisch und es gibt keine Stimme, die bis jetzt darüber nachgedacht hat, dass wir diese Wahl verschieben sollten." Wer sich in München auf den neuen Virus testen lassen will, kann das neuerdings auch in einer "Drive in-Teststation" machen lassen. Vorausgesetzt, er hat einen Termin. Das koordiniert das Gesundheitsamt.