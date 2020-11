"Stoppt den Diebstahl" riefen die Anhänger von US-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Nevada. Hier und in anderen Orten gingen Trumps Unterstüzter auf die Straßen, um ein Ende der Stimmauszählungen zu fordern. In Detroit im US-Bundesstaat Michigan beschimpften sich Trump-Anhänger und Biden-Unterstützer gegenseitig. Die rivalisierenden Gruppen warfen sich Wahlbetrug vor. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die Wahl ist auch Stunden nach Schließung der letzten Wahllokale noch nicht entschieden. Joe Biden steht nach einer langen Zitterpartie kurz vor dem Einzug ins Weiße Haus. Dem demokratischen Herausforderer von US-Präsident Donald Trump fehlten nur noch wenige Stimmen zur erforderlichen Mehrheit von 270 Wahlleuten. Entscheidend ist nun, wem es gelingt, die letzten noch offenen Bundesstaaten zu holen. Amtsinhaber Trump, der sich in der Wahlnacht vorzeitig bereits selbst zum Sieger erklärt hatte, hat ebenfalls noch Chancen. In mehreren Staaten schickte er Anwälte mit Klagen vor, um eine Niederlage auf juristischem Weg zu verhindern. So auch im US-Bundesstaat Nevada. Dort sagte ein Jurist aus Trumps Wahlkampfteam: "Wir glauben fest daran, dass es in der Gruppe der Briefwähler viele Wähler gibt, die keine richtigen Wähler sind. In den letzten Tagen haben wir Berichte über viele Unregelmäßigkeiten erhalten. Wie glauben, dass es Stimmen von Toten gibt, die gezählt worden sind." In Georgia zog Trump vor Gericht, weil zu spät per Post eingetroffene Stimmzettel berücksichtigt worden seien sollen. Im Bundesstaat Wisconsin, der Biden zugerechnet wird, verlangt er wegen einer knappen Entscheidung eine Neuauszählung. Biden hatte sich vor seinen Anhängern siegesgewiss gezeigt. Es sei klar, dass die Demokraten genug Staaten gewinnen würden, um die 270 Wahlstimmen zu erreichen, die erforderlich seien, um die Präsidentschaft zu gewinnen.

Mehr