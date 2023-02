STORY: Da bekommt das Selfie zu Wochenbeginn in Barcelona eine neue, wahrlich recht eisige Qualität. Spaniens nationaler Wetterdienst hat am Dienstag eine Schneewarnung für die Balearischen Inseln ausgesprochen. Bereits am Montag traf Sturmtief Juliette das auch hierzulande beliebte Urlaubsziel Mallorca. Die Folge waren teilweise unbefahrbare Straßen, mancherorts fiel der Strom aus. Am Montagabend sprachen die Behörden von rund 2.000 hiervon Betroffenen. Mit dem herben Winterwetter gehen auch Warnungen vor Starkregen und hohem Wellengang einher. Die Fährverbindung zur Nachbarinsel Menorca wurde zeitweise ausgesetzt. In anderen spanischen Regionen waren Schnee und arktische Kälte da natürlich ebenfalls präsent, darunter Teile Kataloniens, Zentralspaniens oder, wie hier zu sehen, im Baskenland. Die Impressionen von einem dortigen Drohnenflug kommen einem da nahezu spanisch vor.

