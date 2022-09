STORY: Ein Waldgebiet gelegen am Liblarer See im Naturpark Rheinland dient nicht nur Erholung und Ruhe. In diesem Staatswald wird auch Holz produziert und wirtschaftlich verwertet. Neben den hochwertigen Buchen und Eichen gibt es auch in diesem Jahr sehr viel Brennholz. Und dieses Brennholz ist zur Zeit offenbar besonders beliebt. Denn es wird häufig gestohlen. Dennis Koll ist Forstwirt und betreibt einen Brennholzhandel in der vierten Generation. Er wurde fast schon Opfer eines großen Holzdiebstahls. Nur durch den schnellen Einsatz des Försters, konnte der Diebstahl verhindert werden. Er hat Konsequenzen daraus gezogen. O-TON DENNIS KOLL, BRENNHOLZHÄNDLER,(“Das Holz, sobald das von uns gekauft wurde, muss das sofort bei uns auf den Hof. Weil im Moment ist das so schlimm geworden, dass das Holz sogar geklaut wird. LKW weise sogar.”) Schon seit Jahren steigt die Beliebtheit von Brennholz für den privaten Gebrauch. Viele Menschen haben sich wieder einen Kamin in ihrer Häuser einbauen lassen und die steigenden Gaspreise steigern da nur die Nachfrage. Frank Herboth kommt extra aus Bonn mit dem PKW um sich eine Ladung Brennholz abzuholen. Auch er hat zu Hause eine Gasheizung. O-TON FRANK HERBOTH, KUNDE (“Wir heizen mit Gas und wir wollen jetzt nicht unbedingt die teuren Gaspreise bezahlen und deswegen zumindest in der Übergangszeit ein bisschen mit Holz dazu heizen. Es ist nicht unsere Hauptheiz quelle, aber so ein bisschen nebenbei und es hat hier eine schöne, gemütliche Stimmung, in der Kaminofen knistert. Macht Spaß.”) Für hochwertige Baumsorten gibt es schon länger technische Hilfsmittel wie GPS-Tracker, die vor Diebstahl schützen können. Das er aber nun sogar einfaches Brennholz geschützt werden muss macht Dennis Koll nachdenklich. O-TON DENNIS KOLL (“Es ist natürlich schon sehr erschreckend, dass man jetzt schon anfangen muss, das Brennholz, was ja eigentlich wirklich mit die schlechteste Qualität des Baumes ist, dass man das jetzt auch schon schützen muss, weil es halt so nachgefragt ist und dadurch halt auch oft geklaut wird.”) Deshalb wird er auch in Zukunft sein Holz möglichst zügig mit seinem Transporter aus dem Wald abholen.

