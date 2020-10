Dieser Anblick treibt Weinliebhabern die Tränen in die Augen. Die gigantischen Wald- und Buschbrände im US-Bundesstaat Kalifornien haben auch schwere Zerstörungen im weltberühmten Weinanbaugebiet Napa Valley angerichtet. Mehrere Weinberge wurden von den Flammen aufgefressen. Im Weingut Castello Di Amorosa zerstörten die Flammen unter anderem das Weinlager. Besitzer Dario Sattui ist untröstlich: "Das Feuer war erst in einer kleinen Ecke auf dem Dach und ist dann weitergewandert. Ich habe ein Feuerwehrauto gefunden. Aber bis das einsatzbereit war, war das Gebäude praktisch schon verbrannte. Das wurde zu einem Totalverlust. Das ist wirklich eine Schande. Ich habe mein ganzes Herz und meine ganze Seele in dieses Projekt gesteckt. Es hat mich 15 Jahre gekostet, mein Traumschloss, mein Traum." Die Flammen zerstörten zahlreiche Weine, die das Weingut im Direktverkauf an die Kunden verkaufen wollte. Darunter auch ältere und seltene Sorten. Schon einmal hatte hier ein Feuer die Bestände vernichtet. Hinzu kommt, dass die wirtschaftliche Lage auch durch die Corona-Pandemie angespannt ist. Immerhin: Es ist nicht alles verloren. Rund 100.000 Kisten des Weinvorats sind anderswo gelagert und in Sicherheit. Seit Mitte August wüten an der US-Westküste Dutzende Feuer, mehrere Menschen kamen ums Leben. Zehntausende in der Region mussten vor den Flammen fliehen.

