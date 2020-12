Die Bewohner eines Küstendorfs auf der zum Weltnaturerbe gehörenden australischen Insel Fraser Island wurden am Sonntag aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, weil sich die Waldbrände in Richtung ihrer Häuser verbreitet hatten. Seit der Entstehung durch ein illegal gelegtes Lagerfeuer vor sieben Wochen, haben die Waldbrände bereits die Hälfte der Insel verbrannt. Hohe Temperaturen herrschten in der vergangenen Woche. Die Rettungskräfte mussten 48 Brände bearbeiten. Greg Leach von der Feuerwehr in Queensland: "Dieses Feuer auf Fraser Island ist ein Marathon, kein Sprint. Es wird kein starker Regen vorhergesagt und nur der kann diese Brände wirklich löschen. Also werden wir mit unseren Anstrengungen weitermachen in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen oder Monaten." Mehr als 90 Personen, 38 Fahrzeuge und 17 Flugzeuge seien im Einsatz. Das UNESCO-Weltnaturerbe Fraser Island ist für seine tropischen Regenwälder, Sanddünen, Binnenseen und durch das anliegende Great Barrier Reef weltbekannt.

