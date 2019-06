Der Blick aus dem "Super Puma" dem Löschhubschrauber der Bundespolizei offenbart die Folgen von Trockenheit und Dürre. In der Gegend bei Beelitz und Frankenförde brennt der Wald. Auf mehr als 550 Hektar hat sich der Brand seit Montag ausgebreitet. Nach Angaben der Behörden ist es der größte in Brandenburg seit der Wende. Am Mittwochnachmittag erhielten die Feuerwehren aus dem Landkreis Teltow-Fläming Unterstützung von Brandschutzeinheiten aus anderen Landkreisen. Die Bundespolizei ist mit zwei Helikoptern vom Typ AS 332 L1 im Einsatz. Lothar Schwarz von der Kreisbrandmeisterei gab am Mittwoch Auskunft über den Einsatz: "Wir sind hier an der Brandeinsatzstelle Frankenförde, für den Bereich Jüterbog, Waldbrand auf munitionsbelasteten Flächen, die Größe etwa 550 bis 600 Hektar. Wir haben im Einsatz: 120 Kameraden mit 20 Löschfahrzeugen. Ein Löschhubschrauber und die IOK-Einheit, also die Technische Einsatzleitung IOK-Einheit des Landkreises Teltow-Fläming." Am Mittwochabend informierte der Landkreis Teltow-Fläming über eine zweite Einsatzstelle. Bei Altesorgefeld nahe der Stadt Dahme/Mark, brannten 20 Hektar Wald und Boden auf ebenfalls munitionsbelastetem Gebiet. Die Hitze hatte bereits zu Detonationen geführt. 14 Fahrzeuge mit knapp 80 Einsatzkräften waren vor Ort. Angefordert wurden der Hubschrauber der Landespolizei zur weiteren Erkundung der Lage sowie der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg. Die Bundesstraße 87 war zunächst nicht passierbar. Anwohner in den betroffenen Gebieten wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.