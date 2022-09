STORY: Auch am Wochenende kämpften die Feuerwehrleute im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien gegen einen großen Waldbrand. Das sogenannte Mosquito-Feuer östlich von Sacramento breitete sich weiter aus. Und das, obwohl es sich deutlich abgekühlt hattte und es auch angefangen hatte, zu regnen. Die Behörden meldeten am Sonntag, es seien bereits über 40. 000 Hektar verbrannt. Das Feuer sei nach wie vor nicht unter Kontrolle. Dafür hätten die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung eines Brandes südöstlich von Los Angeles große Fortschritte erzielen können, hieß es. Starke Winde könnten aber dazu führen, dass sich die Lage erneut verschärfe. Nach tagelanger drückender Hitze in weiten Teilen Südkaliforniens sollten die Höchsttemperaturen den Meteorologen zufolge meist unter 32 Grad Celsius bleiben.

Mehr