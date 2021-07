Die Waldbrände im Norden Kaliforniens und Süden Oregons wüten weiter. Starke Windböen, die seit Wochen anhaltende Dürreperiode und hohe Temperaturen erschweren den Kampf der Feuerwehr gegen die Brände. Im US-Staat Oregon hat das Feuer bereits mehr als 1200 Quadratkilometer vernichtet – eine Fläche fast so groß wie Los Angeles. Tausende Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Mindestens 67 Häuser und 100 weitere Gebäude brannten nieder, viele andere sind in Gefahr. In Nordkalifornien breitete sich ein Feuer in steilem Gelände aus, das für die Einsatzkräfte nur schwer zu erreichen war. Die Behörden erließen neue Anordnungen zur Evakuierung. Zuvor hatte ein anderer Brand Dutzende Quadratkilometer Wald und Buschland vernichtet. Klimaforscher sagen, dass der Klimawandel an der Westküste durch Hitzewellen und langen Dürreperioden sichtbar sei.

