Waldbrände wüteten auch am Mittwoch in Süditalien. Unter anderem brachen mehrere Brände in Kalabrien aus. Dort starb nach Medienberichten ein 76-jähriger Mann, nachdem das Dach seines Hauses durch die Flammen eingestürzt war. Die Löscharbeiten wurden von Temperaturen von weit über 40 Grad und heißen Winde erschwert. Die Behörden forderten die Menschen in den betroffenen Regionen auf, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr teilte auf Twitter mit, sie habe in den letzten 12 Stunden über 3000 Einsätze in Sizilien und Kalabrien durchgeführt und sieben Flugzeuge eingesetzt, um die Flammen aus der Luft zu löschen. Urlauber und Bewohner Italiens müssen derzeit mit einer enormen Hitze fertig werden. Das italienische Gesundheitsministerium gab für einige Teile des Landes die höchste Hitze-Stufe drei heraus. Davon betroffen sind unter anderem die Menschen an der Adriaküste in der Gegend um die Stadt Bari, in Rom, auf Sizilien um die Stadt Palermo und in Umbrien in Mittelitalien. Auf Sizilien und Sardinien rechnet der Katastrophenschutz mit teils über 45 Grad Celsius. Den Menschen wurde von den Experten geraten im Zeitraum zwischen elf und 18 Uhr die Hitze und Sonne sowie anstrengende Aktivitäten zu meiden. Außerdem sollen sie ausreichend Wasser trinken.

