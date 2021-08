In Griechenland kämpfen die Feuerwehrleute weiterhin gegen die Waldbrände, die immer mehr Menschen bedrohen. Die Waldbrände seien von noch nie dagewesener Intensität. Alle Kräfte seien Tag und Nacht zusammen mit Freiwilligen im Einsatz, um Leben zu retten, sagte ein Regierungsvertreter. In der Nacht zum Samstag kämpften Feuerwehrleute gegen die immer wieder aufflammenden Brände im Norden von Athen, die den See von Marathon einzuschließen und den Berg Parnes zu erklimmen drohten. Die Temperaturen lagen tagsüber über 40 Grad Celsius, starke Winde fachten die Flammen an. In einem Vorort der Hauptstadt wurde ein 38-Jähriger durch einen umstürzenden Strommast getötet. Nördlich von Athen ging die Polizei von Tür zu Tür und forderte die Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen. Wegen der starken Rauchbildung stinkt die ganze Stadt, die Luft ist stark belastet. Drei weitere große Feuer loderten Kilometer lang in derselben Region und bedrohten mehrere Athener Vorstädte, berichtete das Staatsfernsehen. Viele Menschen sind verzweifelt: "Feuer, so viel Feuer. Alles brannte, Häuser, Fabriken, alles. So viel. Alle sind gegangen, also werde ich auch gehen. Was werden wir jetzt tun, wohin sollen wir gehen?" "Wir sind sehr traurig, sehr traurig. Denn es geht nicht nur um uns, sondern um Tausende von Menschen, die ihre Häuser, ihr Vermögen verloren haben. Und wir sind so traurig. Jetzt, wo es dort drüben gefährlich für uns ist. Wir sind jetzt wiedergekommen, aber wer weiß? Vielleicht müssen wir wieder gehen." Die Behörden hatten am Freitag mit 154 Waldbränden im ganzen Land zu kämpfen. Die größten Feuer brannten im Norden von Athen, auf der Insel Euböa und auf dem Peloponnes. Auf der Insel Evia in der Nähe von Athen evakuierte die Küstenwache 650 Menschen mit Booten, da sich die vom Wind angefachten Waldbrände bis zur Küste ausbreiteten.

Mehr