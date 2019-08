Es sind bedrohliche Bilder die am Montag auf der türkischen Marmara-Insel in der Nähe der Dardanellen entstanden sind. Dort hielt ein gewaltiger Waldbrand die Anwohner und Einsatzkräfte in Atem. Wegen starker Winde und hoher Temperaturen konnte sich das Feuer schnell ausbreiten und bedrohte zahlreiche Häuser. Nach Angaben einer privaten türkischen Nachrichtenagentur, wurden fünf Häuser komplett zerstört. Mehre Menschen sollen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden sein. Meldungen über Tote oder Verletzte gab es nicht. Auch zur möglichen Brandursache gab es zunächst keine Angaben.