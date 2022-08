STORY: Die italienische Feuerwehr hat am Mittwoch auf der bei Touristen beliebten Mittelmeerinsel Pantelleria mit einem ausufernden Waldbrand gekämpft. Dutzende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, nachdem sich die Flammen unter anderem einer Villen-Gegend genähert hatten, wo auch Modedesigner und Fußballspieler gerne ihre Sommerferien verbringen. Bisher liegen jedoch keine genauen Meldungen über Schäden oder Verletzte vor. Ein ähnliches Bild allerdings an einem anderen Ort in Süditalien. Denn auch in der Nähe von Salerno war die Feuerwehr mit Löschflugzeugen in Dauereinsatz. Der Waldbrand in Montecorice war bereits der zweite an einem Tag, der von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden musste. Allein seit Mitte Juni wurden Medienberichten zufolge rund 400 Feuer in der süditalienischen Region Kampanien gezählt. Italien ist eines von diversen südeuropäischen Ländern, die seit Wochen mit heftigen Waldbränden zu kämpfen haben. Ungewöhnliche Trockenheit verschärft die Lage. Fachleute machen vor allem den Klimawandel für die dramatische Situation an vielen Orten verantwortlich.

