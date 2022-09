STORY: Ein sich schnell ausbreitender Waldbrand hat in Kalifornien bisher mehr als 1700 Hektar Wald vernichtet. Das teilte die Forstbehörde des US-Bundesstaates mit. Das Feuer war am Freitag 370 Kilometer nördlich von Sacramento ausgebrochen. Die Brandbekämpfer setzen auch Löschflugzeuge und Hubschrauber gegen die Flammen ein. Der Gouverneur von Kalifornien hat für den betroffenen Landkreis den Notstand ausgerufen. Nach Angaben der Behörden wurden bisher etwa 100 Häuser und Gebäude durch das Feuer zerstört. Mehr als zwei Jahrzehnte Trockenheit und steigende Temperaturen, verschärft durch den Klimawandel, haben Kalifornien anfälliger denn je für Waldbrände gemacht. Gemessen an der Zahl der verbrannten Hektar waren die Jahre 2020 und 2021 die beiden verheerendsten Jahre in der Geschichte des Bundesstaates.

