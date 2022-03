STORY: Es sind beeindruckende, doch auch tragische Bilder, aufgenommen von einer Drohne. In Südkorea haben Waldbrände zunächst mehr als einhundert Wohnhäuser zerstört. Am Samstag gaben die Behörden an, ein Atomkraftwerk und eine Produktionsstättte für Flüssigerdgas vor den Flammen bewahrt zu haben. Demnach waren zeitweise mehr als 3000 Feuerwehrleute im Einsatz, außerdem fast 60 Hubschrauber. Mehr als 6000 Bewohner der betroffenen Gegend seien zunächst in Sicherheit gebracht worden, hätten aber größtenteils wieder nach Hause zurückkehren können. Die Flammen waren am Freitag an der Ostküste des Landes ausgebrochen.

