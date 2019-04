In Deutschland ist es trocken und die natürlichen Wasservorräte sind nach dem Dürresommer 2018 vielerorts noch nicht wieder auf alte Stände zurückgekehrt. Andreas Friedrich, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst sagte am Mittwoch: "Also wir haben momentan sehr geringe Bodenfeuchten. Am extremsten ist es mit der Trockenheit im Osten, Thüringen. Da ist es jetzt schon trockener als im Sommer letzten Jahres, wo wir die Dürre hatten. Und insofern stehen wir momentan vor der Situation, dass die Ausgangsposition im Moment schlechter ist als vor einem Jahr. Die Böden sind deutlich trockener als im Frühjahr 2018". Unter der Wetterlage leiden vor allem die Landwirte. Zudem ist es in den letzten Tagen bereits in ganz Deutschland zu Wald- und Moorbränden gekommen. Feuerwehren im ganzen Land mussten früher als gewöhnlich zur Waldbrandbekämpfung ausrücken. Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes sagt hierzu: "Das ist eigentlich eine insofern ungewöhnliche Herausforderung - zwei Jahre hintereinander so eine extreme Trockenheit. Das hatten wir über lange Jahre nicht. Die Feuerwehren sind aber darauf vorbereitet. Das heißt wir können damit auch gut umgehen." Allerdings bräuchten die Brandschützer zusätzliche Ausrüstung für Waldbrände: "Das heißt, aus unserer Sicht gibt es zu wenige Hubschrauber, die zur Brandbekämpfung aus der Luft geeignet sind. Hier wäre es schön, wenn wir zehn bis 20 neue Hubschrauber - zusätzliche Hubschrauber - hätten, bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei, bei den Länderpolizeien. Notfalls müssten wir auf private Anbieter zurückgreifen, die es aber auch schon gibt." Das die Wehren selber fliegende Löschflotten unterhalten, sei nicht geplant. Die Unterstützung durch Bundeswehr und Polizei sei bisher ausreichend. Für die oft langwierigen Einsätze in Wald und Moorgebieten bräuchten die Feuerwehrleute auch leichtere Schutzkleidung, die nun angeschafft werde. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte am Mittwoch, der Deutsche Bundestag habe zusätzliche 100 Millionen Euro für die Jahre 2019 bis 2022 bewilligt, um weitere Ausstattung für den Katastrophenschutz und die Brandschutzbekämpfung anzuschaffen. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist es zunächst jedoch noch offen, ob sich eine Trockenperiode in diesem Land fortsetzen wird, oder nicht. Für die kommenden Tage sind - zumindest in Teilen des Landes - Niederschläge angekündigt.