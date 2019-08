Dutzende Menschen haben am Mittwoch am Stand der peruanischen Stadt Zorritos einem gestrandeten Buckelwal geholfen. Dieser wurde offenbar, in fischernetzten verfangen, von Meeresströmungen an Land getrieben, berichteten lokale Medien. Es begann ein Rennen gegen die Zeit. Zu dem Zeitpunkt waren die Rettungsarbeiten bereits seit vielen Stunden im Gange. Die Freiwilligen haben in der Nacht vergeblich versucht, den Wal mit einem Seil zurück ins Meer zu ziehen. Das etwa neu Meter lange Tier hatte offenbar bereits Atembeschwerden. Der lokale Direktor des Produktionsministeriums, Sergio Sandoval. "Gott sei Dank haben wir es geschafft. Ein Biologe wird den Wal mit einem Jetski der Nationalpolizei begleiten und den Zustand des Wals überprüfen. Er wird bis zu einer Stunde bei ihm sein, um zu sehen, ob sich der Wal erholt. Wenn alles gut ist, werden wir die Seile abnehmen und ihn seinem natürlichen Lebensraum überlassen." Bereits einen Tag zuvor hatten Taucher einen anderen Buckelwal in der Nähe von El Nuro vor der peruanischen Küste gerettet. Er hatte sich ebenfalls in einem Fischernetz verfangen. Die Helfer konnten die Seile durchtrennen, so dass der Wal davon schwimmen konnte. Schließlich gelang es auch den Helfenden am Stand von Zorritos, in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Küstenwache, den Wal zu retten. Jahr für Jahr kommen Buckelwale im Sommer aus den eisigen Strömen der Antarktis in die wärmeren Gewässer vor die Pazifikküste. Sie ziehen dann die Aufmerksamkeit von Einheimischen und Touristen auf sich.