STORY: Rund zweieinhalb Tausend Menschen sind laut Polizeiangaben in der Walpurgisnacht zum Sonntag bei einer feministischen Demonstration unter dem Motto "Take Back the Night" durch Berlin gezogen, um gegen Sexismus und patriarachale Gewalt zu protestieren. Nach einer Kundgebung im Mauerpark startete der Demonstrationszug in Richtung Alexanderplatz, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot. Die Polizei stoppte zwischenzeitlich den Demonstrationszug nach Störungen durch Flaschenwurf und Zünden von Pyrotechnik. Die TeilnehmerInnen konnten aber weiterziehen. Nach einzelnen Festnahmen stoppten die Organisatorinnen den Demonstrationszug schließlich selbst, kurz vor dem eigentlichen geplanten Abschluss am Alexanderplatz. Die feministische Demonstration ist eine von vielen Protestzügen rund um den Tag der Arbeit. Demo-Schwerpunkt ist allerdings der 1.Mai selbst. Bei der "revolutionären 1.-Mai-Demo" am Abend durch Neukölln und Kreuzberg wird mit Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gerechnet.

