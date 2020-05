Zwei ausgebrannte Autos waren am Morgen des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg vorerst die einzigen stummen Zeugen der vergangenen Walpurgisnacht. Ein Passant war in den frühen Morgenstunden auf die Brände aufmerksam geworden. Menschen seien nicht verletzt worden, meldete die Polizei. In den üblichen Hot-Spots war die Lage in der Nacht vergleichsweise ruhig geblieben, wie hier in Friedrichshain. Hunderte Polizisten waren im Einsatz, vor allem um dezentral angekündigte, spontane Zusammenkünfte zu unterbinden. Größere Demonstrationen, wie in den Vorjahren, gab es unter Corona-Bedingungen nicht. Wegen der Corona-Krise können in Berlin nur Kundgebungen mit maximal 20 Personen genehmigt werden. Dennoch kam es zu mehreren Festnahmen, unter anderem wegen Nichteinhaltung von Abstandsvorschriften im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Das Vermummungsverbot hingegen dürfte derzeit kaum ein Problem darstellen. Für den den 1. Mai kündigte die Polizei Berlin den Einsatz von rund 5000 Beamten an, unter anderem auch in der Luft. 1400 Unterstützungskräfte seien dazu aus Bund und Ländern im Einsatz. Innensenator Andreas Geisel hatte angekündigt, nicht genehmigte Versammlungen schnell und konsequent aufzulösen.