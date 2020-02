HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON von Norbert Walter-Borjans (SPD), Bundesvorsitzender: "Ich glaube, dass wir jetzt nach dem Koalitionsausschuss sagen können: Die Klarheit in unserer Position hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass der Koalitionsausschuss insgesamt - die Koalition - zur Stabilität der Demokratie in unserem Land Wichtiges beigetragen hat. Wir müssen aber genauso gut sagen, dass auch die Kanzlerin und die Seite der CDU und der CSU sich dieser Einsicht nicht widersetzt oder nicht verschlossen hat und wir gemeinsam ein Ergebnis haben, das jetzt deutlich gemacht hat, Herr Kemmerich musste zurücktreten, das ist das eine, mittlerweile erfolgt, und das andere ist, dass wir gemeinsam feststellen, dass es keine Mehrheiten mehr gibt, die politisch zustande kommen, mit Hilfe der AfD." O-TON Saskia Esken (SPD), Bundesvorsitzende: "Herr Kemmerich hat seinen Rücktritt jetzt nicht nur angekündigt, sondern auch vollzogen. Und das ist auch richtig so und notwendig so. Und die Situation in Thüringen, wie die entstanden ist, durch diesen Wahlvorgang am vergangenen Mittwoch, die lässt sich nicht beseitigen." O-TON von Norbert Walter-Borjans (SPD), Bundesvorsitzender: "Wir müssen einmal erst festhalten, dass natürlich durch das Verhalten der FDP diese Situation ganz wesentlich beschleunigt worden ist, dass es überhaupt zu dieser Wahl dieses Ministerpräsidenten kam. Und insofern wissen wir ja auch, dass Herr Lindner seinerseits mittlerweile eingesehen hat, dass das ein schwerwiegender Fehler war."