HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON SPD-VORSITZENDER NORBERT WALTER-BORJANS: "Sich daraus sagen zu lassen, dass es falsch ist, dann Kredite aufzunehmen, wenn ich in die Zukunft investiere, wenn ich dafür sorgen will, dass wir anständige Straßen und Schulen haben, dann lassen wir uns in eine Ecke treiben, die viel mit dem zu tun hat, was wir schon in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben, wir lassen uns in die neoliberale Pampa treiben, nämlich möglichst nicht handlungsfähig zu sein als Staat." "Aber wir sollten uns auch nicht in die Ecke treiben lassen, uns jeden Weg zu verstellen, da, wo sie sinnvoll und notwendig sind, von jedem Unternehmer ganz genauso beurteilt würden, dass wir an dieser Stelle uns Investitionsmöglichkeiten nehmen. Und deswegen sollten wir in den Antrag schreiben, dass wir die Schuldenbremse überwinden müssen. Ganz herzlichen Dank."