(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Norbert Walter-Borjans (SPD) und Saskia Esken (SPD) am Montag in Berlin. O-Ton Norbert Walter-Borjans, SPD-Vorsitzender: "Also erst mal, informelle Gespräche werden wir natürlich mit den anderen demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag genauso führen, wie wir das mit den Vertretern des Koalitionspartners tun. Da gehören natürlich die Vorsitzenden der Linken dazu, da gehören die der Grünen und der FDP dazu. Wir haben immer gesagt, dass wir eine Mehrheit wollen, in der wir die Punkte, die wir in unserem Programm haben, deutlicher nach vorne stellen können. Und das ist sicher am besten zu bewerkstelligen, wenn man es nicht in einer großen Koalition, wenn man es in einer Koalition diesseits von CDU und CSU macht. Man wird da genauso eine Menge harter Verhandlungsthemen haben. Jede Form von Zusammenarbeit wird kein Wunschkonzert sein." // O-Ton Saskia Esken, SPD-Vorsitzende: Uns geht es vor allem darum, dass die zusätzlichen Investitionen, die ja nicht nur wir aufgeschrieben haben, sondern die auch zahlreiche Wirtschaftsinstitute so errechnet haben, dass sie unabhängig von der Kassenlage zusätzlich gemacht werden, unabhängig von der Kassenlage. Deshalb, weil eine Durchfinanzierung erst dazu führt, dass in den Kommunen und dass in den Regierungspräsidien entsprechend Planungskapazitäten aufgebaut werden und dass bei den Bauunternehmung und bei den anderen Unternehmungen, die daran teilnehmen sollen und dann dort Aufträge übernehmen, dass da auch Kapazitäten, Personalkapazitäten aufgebaut werden, ausgebildet wird. Dass wir entsprechend auch wieder tätig werden können. Denn nicht nur die zu langen Planungen, wie immer darüber geredet wird, halten den Abruf der Investitionsmittel auf, sondern eben auch das fehlende Personal."