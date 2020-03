Schlagzeug spielen lernen während der Coronavirus-Krise. Bei Felix geht es virtuell. Der Grundschüler muss auf den Unterricht bei seinem Lehrer, dem Musiker Mathis Grossmann, auch in Selbstisolation nicht verzichten. "Es klappt ziemlich gut, wenn man sich davor kennt. Wir kennen uns ziemlich gut, sind eingespielt. Und er weiß schon, was ich meine, wenn ich ihm Sache sage." Schulen und Kindergärten bleiben in allen Bundesländern noch bis zum Ende der Osterferien zu. Auch öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und Versammlungsorte sind seit Tagen geschlossen. Veranstaltungen und Konzerte finden nicht mehr statt. Vielen Kleinunternehmern, Selbstständigen und Künstlern sind die Einnahmen weggebrochen. "Ich habe schon alle Gigs abgesagt. Und ich spiele auch viel. Es ist schon viel Geld weggefallen bereits, ja." Die drastischen Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens scheinen erste Wirkung zu zeigen: Die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen war am Sonntag tatsächlich leicht rückläufig. Wie aber die Bundesregierung den Kleinselbständigen helfen will, war nach Angaben aus Koalitionskreisen weiterhin unklar.