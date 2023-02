STORY: Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn am Montag früh. Die meisten Flugverbindungen fielen aus. In Köln/Bonn wurden nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Luftsicherheit aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen - also Mitarbeiter in der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle. Özay Tarim, Verdi Gewerkschaftssekretär: "Wir wollen mehr Zuschlag an einem Sonntag, wir wollen mehr Zuschlag an einem Feiertag haben, weil der Flughafen ist kein Betrieb, der Sonntagsruhe hat, der keine Feiertage hat. Hier ist rund um die Uhr Betrieb und diese Zeit müssen bezahlt werden. Und das ist die Forderung einerseits der Beschäftigten der Sicherheitsbranche. Und auf der anderen Seite gibt es die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Da geht es um eine reine Entgeltrunde. Und da fordern die Beschäftigten 10,5 %." "Aber wenn es nicht am Verhandlungstisch weitergeht und die Verhandlungen scheitern, dann wird es dann irgendwann auch zu einem Thema kommen, ob wir dann in eine Erzwingungsstreik gehen. Das heißt, das sind unbefristete Streiks. Und das kann sich, glaube ich, keiner ausmalen, wie das wäre, wenn an den Flughäfen ein unbefristeter Streik eintreten würde." Hintergrund der Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Gespräche für die Beschäftigten der Luftsicherheit. In den kommenden Tagen soll es Warnstreiks in weiteren Städten geben.

